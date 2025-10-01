ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب – محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون متوسطة أحيانًا على (السلوم – مطروح)، وذلك على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح من الخميس حتى الاثنين، على أغلب الأنحاء، ما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.