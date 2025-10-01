موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أن موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيكون أيضًا يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، مؤكدًا أنها ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف، أي مثلي الأجر المستحق عن هذا اليوم، بجانب أجره الأساسي.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل تستعد لإصدار بيان وكتاب دوري يتضمنان التفاصيل الكاملة لمواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، بما في ذلك إجازة المولد النبوي الشريف.

وأكد أن قرار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة يهدف إلى تحقيق البعد الاجتماعي والقومي لتلك المناسبات، بما يتيح لجميع المواطنين فرصة للاحتفال والمشاركة في الأعياد الوطنية.