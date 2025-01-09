البيئة تطلق مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء بدءًا بمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والسياحة والأنشطة البحرية، للحد من الآثار السلبية على الشعاب المرجانية نتيجة عدم وجود شمندورات كافية بمواقع تنفيذ الأنشطة في محافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك كأحد ثمار اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة البيئة رقم 256 لسنة 2024، لتقديم الدعم لمشروع صيانة وتركيب الشمندورات للحفاظ على الثروة البيئية، والحفاظ على الشعاب المرجانية بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم مراجعة خطة الأنشطة البحرية ومنظومة الشمندورات المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والمتضمنة خطة توزيع الشمندورات بمواقع الأنشطة برأس محمد وشرم الشيخ، وذلك للوقوف على كل مواقع الشمندورات القديمة وتحديد موقف التركيبات لتلك الأعمال ومدى استخدامها من عدمه وتحديد مواضع وأسلوب تثبيت التركيبات في تلك المواقع المزمع تنفيذها مع الوضع في الاعتبار النظام المناسب لمكان التثبيت، مع زيادة عدد الشمندورات ببعض المواقع بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ.

وتؤدي جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) دورًا محوريًا في المشروع، من خلال مشاركتها الفعالة في أعمال الصيانة والتركيب، بالإضافة إلى دورها الفني في ضمان استخدام أنظمة الرباط المناسبة لكل موقع.

وتعمل هيبكا جنبًا إلى جنب مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وتحت إشراف محميات جنوب سيناء لضمان استدامة النظام من خلال القيام بمهام الصيانة والمتابعة للحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية لإعداد دورات توعية لجميع العاملين بالقطاع (مراكز غوص - الأنشطة البحرية - يخوت السفاري - اليخوت اليومية) بأهمية الحفاظ على الشمندورات والإبلاغ عن أي أعطال تحدث لها.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الشمندورات تعد خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية، وتقليل آثار رسو القوارب العشوائي، وهو ما يضمن استدامة البيئة البحرية، ودعم السياحة المستدامة في جنوب سيناء، لذا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، تليها عدة مراحل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة في مختلف المناطق، مع توفير المعدات والتصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

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