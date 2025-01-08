لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قومي المرأة يطلق أولى جلسات برنامج "نورة " لدعم الفتيات بحي الأسمرات

04:44 م الأربعاء 08 يناير 2025

المجلس القومي للمرأة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - أ ش أ:
أطلق المجلس القومي للمرأة ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أولى جلسات برنامج "نورة" في حي الأسمرات ، بمشاركة عدد من الفتيات بالحي.
وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - إلى أن عدد الجلسات سيصل إلى 20 جلسة، بهدف تعليم الفتيات أهمية استغلال الوقت وتنظيمه، وثقافة الاستخدام الرشيد للمال، وكيفية إدارة المشاعر، إلى جانب مهارات التفاوض وسبل الحفاظ على السلامة، إضافة إلى توعية الفتيات بالتغيرات الجسمانية والنفسية التي تمر بها في هذه المرحلة العمرية ، وأهمية التغذية الصحية من أجل تعزيز نمو الجسماني والعقلي.
وأوضح أن الجلسات تستهدف كذلك توعية الفتيات بمفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي منذ الصغر، وذلك عبر تنظيم ورش عمل تساعدهن على اكتساب المهارات السليمة.

المجلس القومي للمرأة برنامج نورت حي الأسمرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور