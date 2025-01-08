قومي المرأة يطلق أولى جلسات برنامج "نورة " لدعم الفتيات بحي الأسمرات

القاهرة - أ ش أ:

أطلق المجلس القومي للمرأة ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أولى جلسات برنامج "نورة" في حي الأسمرات ، بمشاركة عدد من الفتيات بالحي.

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - إلى أن عدد الجلسات سيصل إلى 20 جلسة، بهدف تعليم الفتيات أهمية استغلال الوقت وتنظيمه، وثقافة الاستخدام الرشيد للمال، وكيفية إدارة المشاعر، إلى جانب مهارات التفاوض وسبل الحفاظ على السلامة، إضافة إلى توعية الفتيات بالتغيرات الجسمانية والنفسية التي تمر بها في هذه المرحلة العمرية ، وأهمية التغذية الصحية من أجل تعزيز نمو الجسماني والعقلي.

وأوضح أن الجلسات تستهدف كذلك توعية الفتيات بمفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي منذ الصغر، وذلك عبر تنظيم ورش عمل تساعدهن على اكتساب المهارات السليمة.