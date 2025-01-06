نبذ التعصب وتطوير الإعلام الرياضي.. تفاصيل استقبال المسلماني وزيرَ الشباب والرياضة

كتب- أحمد الجندي:

استقبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبَين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام في الخطوات والإجراءات التي من شأنها تطوير المشهد الإعلامي الرياضي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نبذ التعصب الرياضي وتقديم محتوى توعوي ضد العنف والتعصب بين الجماهير.

ونوه المسلماني بالتنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة في التغطيات الإعلامية للفاعليات التى تقيمها الوزارة للشباب، وتسليط الضوء على المواهب والإبداعات التي يقدمها الشباب المصري، ومواصلة تقديم محتوى إعلامي ينبذ العنف ويواجه التعصب الرياضي بين الجماهير.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن البرامج الرياضية التي تبث عبر شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام تلتزم بكل المعايير والضوابط التي تحقق التوازن وعدم التحيز، والوقوف على مسافة واحدة بين كل الأندية المصرية.

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