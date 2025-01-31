خبير اقتصادي: العالم سيشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية الفترة المقبلة

كتب- حسن مرسي:

توقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات اقتصادية عالمية بوتيرة عالية.

خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أشار نافع إلى أن الحفاظ على دولار قوي يُعد من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وأوضح نافع أن عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بمصر مرتفع بسبب الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها تصور لدعم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تواجه نقصًا حادًا في الموارد، وهو ما يتضح من العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة مشكلات في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التضخم يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

ووصف التضخم بأنه "الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء على حد سواء"، مؤكدًا أن الحكومة أصبحت تدرك أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.

وأوضح نافع أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة، مما يرفع بدوره من تكلفة الدين الحكومي، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب إجراءات حاسمة من قبل الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.