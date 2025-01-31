أطفال حدائق أكتوبر في جولة ثقافية وتوعوية بمعرض الكتاب ضمن برنامج " المناطق الجديدة الآمنة"

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، مجموعة من أطفال حي حدائق أكتوبر في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة في جناح حلايب والشلاتين، حيث قدمت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، شرحًا تفصيليًا عن طبيعة سكان المنطقة ولغتهم المحلية مقابلها بالعربية، إلى جانب استعراض الخريطة الجغرافية لحلايب وشلاتين، كما تناولت العادات والتقاليد المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج والسبوع، وطرق إعداد الأطعمة في المراسم الكبرى، بالإضافة إلى الحديث عن الفنون الشعبية، من موسيقى ورقصات وآلات موسيقية، والأدوات التقليدية المستخدمة في الطهي وحفظ الطعام.

بعد ذلك، توجه الأطفال إلى جناح وزارة الداخلية، حيث شاهدوا الفيلم التسجيلي “خط أحمر”، الذي استعرض دور الشرطة في الحفاظ على الأمن العام، مكافحة الجرائم الإلكترونية، تهريب الآثار والمخدرات، بالإضافة إلى جهود الحماية المدنية في إخماد الحرائق والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

كما تضمنت الجولة زيارة جناح وزارة الدفاع، حيث تعرّف الأطفال على التاريخ العسكري المصري وأبرز الشخصيات العسكرية من خلال فيلم تسجيلي، وشاهدوا مقتنيات الجناح التي تضم إصدارات وأنشطة الوزارة الموجهة للعسكريين والمدنيين.

واختُتمت الزيارة بجولة في جناح الرقابة الإدارية، حيث ناقشت الدكتورة جيهان حسن مجموعة من القيم الأساسية مثل النزاهة والشرف والشفافية، من خلال سرد قصة لطفل استخدم الغش للوصول إلى مكانة علمية، لكنه عندما أصبح طبيبًا لم يستطع علاج المرضى.

كما قدّمت كاتبة الأطفال الدكتورة ميريام رزق الله مواقف اجتماعية وإنسانية لتعريف الأطفال بدور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية القومية لمكافحته، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي فساد للجهات المختصة.

أنشطة هيئة قصور الثقافة في المعرض

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا، تغطي موضوعات متنوعة في التاريخ، التراث، الأدب الشعبي، التراجم العالمية، السينما، الفلسفة، المسرح، النقد الأدبي، الفنون، بجانب الأعمال الإبداعية في القصة، الشعر، والرواية، بالإضافة إلى إصدارات خاصة للأطفال وركن مخصص للكتب المخفضة.

كما يشهد ركن الطفل مجموعة من الورش الفنية والحرفية التي يقدمها فنانون ومدربون متخصصون، بالإضافة إلى لقاءات احتفالية تكريمًا لاختيار الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، إلى جانب الجولات الميدانية للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات وأطفال المناطق الجديدة الآمنة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف هذا العام 80 دولة، و1300 دار نشر، و6 آلاف عارض، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة، وتم اختيار العالم الراحل د. أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

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