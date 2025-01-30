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وزير الأوقاف يبحث مع مدير جامعة محمد بن زايد سبل تعزيز التعاون المشترك

06:33 م الخميس 30 يناير 2025

وزير الأوقاف يبحث مع مدير جامعة محمد بن زايد سبل ت

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(أ ش أ)

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أهمية الشراكة بين الوزارة وجامعة محمد بن زايد في مجالات العلوم الإنسانية والثقافة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على مشاريع تعليمية وثقافية تدعم بناء جسر من التواصل الحضاري بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الخميس، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور سلطان فيصل الرميثي رئيس مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو في إندونيسيا والوفد المرافق لهما بمسجد مصر.

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وزير الأوقاف أسامة الأزهري جامعة محمد بن زايد الدكتور أسامة الأزهري
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