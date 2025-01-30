"الروح الرياضية".. ندوة بمعرض الكتاب تناقش تأثير كرة القدم في المجتمع

كتب- أحمد الجندي:

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نظمت قاعة الصالون الثقافي ندوة لمناقشة كتاب "الروح الرياضية.. أهداف خارج الثلاث خشبات" للكاتبة الصحفية والإعلامية الرياضية نجوى مصطفى.

الندوة التي أدارها الناقد الرياضي إبراهيم مدكور والإعلامية إنجي يحيى، شهدت حضور نخبة من المثقفين والإعلاميين المهتمين بالرياضة.

وركزت الندوة على محاور الكتاب الذي يعكس تأثير كرة القدم على الحياة الاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى كيف تجاوزت اللعبة كونها مجرد رياضة لتصبح قوة مؤثرة تغير حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وتحدثت الكاتبة نجوى مصطفى عن شخصيات رياضية بارزة مثل بيليه ومحمد صلاح، موضحة كيف ألهموا الملايين بإنجازاتهم وقيمهم.

كما تناول الكتاب تأثير منتخب فرنسا 1998، الذي ضم لاعبين من أصول مهاجرة، وكيف ساهم فوزهم بكأس العالم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية في فرنسا.

ومن خلال الكتاب، سعت الكاتبة إلى تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي جسدها العديد من النجوم العالميين، مثل مارادونا وكرويف وزيدان، وبعض اللاعبين الذين قد لا يكونون مشهورين عالميًا لكنهم تركوا أثرًا كبيرًا في مجتمعاتهم.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي إلى أهمية الكتاب في إبراز الجانب الإنساني للرياضة، مؤكدًا على دورها في نبذ التعصب والفتنة خاصة في الملاعب المصرية.

كما شدد على ضرورة تكاتف الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، والأندية، والإعلام الرياضي للتوعية بأهمية الروح الرياضية.

وتحدثت الدكتورة رحاب الفخراني عن دور الرياضة في تعزيز التفاهم والتقريب بين الناس، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لدعم بيئة رياضية صحية، مثل "لا للتعصب" التي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية شريفة ودعم تمكين المرأة في الرياضة.

كما نبه أحمد عاطف البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إلى أهمية التوعية في منع انتقال ظاهرة التعصب إلى الألعاب الفردية، مشيرًا إلى جهود الاتحاد في نشر ألعاب تعزز الدمج المجتمعي، مثل الدومينو والطاولة، لتشجيع التفاعل بين مختلف الفئات الاجتماعية.

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