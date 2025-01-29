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موعد إقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات

07:34 م الأربعاء 29 يناير 2025

معرض أهلا رمضان أرشيفية

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كتبت -داليا الظنيني:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إنه بداية من شهر فبراير المقبل، ستكون معارض أهلا رمضان متاحة بجميع المحافظات، مؤكدا على توافر جميع السلع بأسعار أقل من العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج صالة التحرير،المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارض سيتم إتاحتها قبل موعد حلول رمضان المبارك بشهر، موضحا أن أسعار السلع تراجعت بين 10 و15% عن العام الماضي 2024.

كما أوضح المنوفي، أن وزارة التموين قامت برفع عدد المنافذ، مع إتاحة جميع السلع خاصة الياميش، مشيرا إلى مبادرة اليوم الواحد التي نفذتها الغرف التجارية لإتاحة السلع بأسعار مخفضة، مع توفير السلع على مدار شهر رمضان.

وتابع : لا توجد زيادات في أسعار السلع خلال شهر رمضان 2025، وهناك مخزون كبير في جميع السلع.

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