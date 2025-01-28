تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء.. تحذير من شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 22 11

نخل 20 07

كاترين 14 00

الطور 21 14

طابا 19 08

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

الشلاتين 26 15

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 15

الفيوم 22 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 12

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