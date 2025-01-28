عمرو أديب: آن الأوان للوقوف بجانب النازحين لشمال غزة

كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب نداء عاجلاً إلى الدول العربية لتكثيف جهودها الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

خلال برنامجه "الحكاية"، أعرب أديب عن قلقه العميق على الوضع الإنساني في غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وأنهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

ودعا أديب الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، معلقًا: "الفلسطينيون لم يجدوا من يحنو إليهم، وقد آن الأوان للوقوف بجانبهم، الدول العربية مطالبة بتكثيف الإعانات الإغاثية إلى غزة".

وتابع مقدم "الحكاية": أهل غزة من النازحين للشمال مفيش حاجة قدامهم غير البحر يشربوا منه، الغرب بدأ في الإعلان عن موقفه المناهض للتهجير بسبب صوت مصر العالي الذي اعترض على هذه المخططات.

وأكد أن مصر ستظل على الدوام سنداً وداعماً للشعب الفلسطيني، وأنها ستبذل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن صوت مصر العالي كان له دور كبير في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين.