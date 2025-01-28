250 عنوان.. "الآثار" تشارك في معرض الكتاب بتخفيضات ومسابقات

كتب- محمد شاكر:

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 والذي يقام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار: «اقرأ... في البدء كان الكلمة».

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أهمية مشاركة وزارة السياحة والآثار، بجناح خاص لها بالمعرض إيمانا بدورها في نشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين مختلف الزائرين وخاصة الشباب مما يعمل على ربطهم بحضارتهم وتاريخهم وتشجيعهم على الحفاظ على إرثهم الحضاري والثقافي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة العامة للنشر العلمي بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار تشارك في هذا الحدث كعضو اتحاد الناشرين المصرين، حيث يضم جناح الوزارة أحدث إصدارات المجلس الأعلى للآثار، من الكتب والمجلات العلمية فى مجالات الآثار المختلفة، ومجموعة من الكتب تعرض بأسعار مخفضة لدعم شباب الباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية والتاريخ القديم، إلى جانب مجموعة من المواد الدعائية والترويجية بغرض التوعية والتعريف بالمعالم السياحية في مصر وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كما يشمل الجناح أكثر من 250 عنوان لإصدارات علمية مختلفة، إلى جانب ركن الطفل بما يحوية من قصص ومجلات وكتب تلوين وهدايا للأطفال، ونماذج فنية تعكس الفن المصرى القديم فى عصوره المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات الحديثة المتنوعة منها مجلة العدد الثامن من مجلة الدراسات الآثارية الإسلامية، ومجموعة من الدراسات والأبحاث التى تنشر لأول مرة، وما صدر حديثا من كتب علمية وأثرية.

كما تنظم الوزارة مسابقة ثقافية لزائري الجناح بالمعرض، حيث سيتم طرح أسئلة ثقافية عن تاريخ وآثار مصر، تتعلق بأماكن أثرية مشهورة أو قطع أثرية معروفة، وستمنح الوزارة الفائزين جائزة زيارة مجانية لشخصين إلى المتحف المصري بالتحرير، وذلك خلال فترة انعقاد المعرض، وكذلك سيتم اختيار 26 فائزًا طوال فترة المعرض، لتشجيع الزائرين على التفاعل مع الثقافة والآثار المصرية.

ويذكر أن جناح الوزارة بالصالة الرئيسية بالمعرض صالة 3 جناح 4B، ومواعيد العمل الرسمية بالمعرض من العاشرة إلى الثامنة مساء عدا الجمعة من العاشرة إلى التاسعة مساء.