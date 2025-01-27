بحضور أميرة فتحي.. توقيع رواية "الملثم" في معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

أقيم اليوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، حفل توقيع رواية "الملثم" للكاتب هيثم مازن، بحضور عدد من الفنانين والنقاد.

ومن جانبه أكد الناقد الأدبي الدكتور شوكت المصرى، أن رواية "الملثم"، تناقش أهمية عدم التسرع في الحكم على التصرفات الإنسانية، مشيراً إلى عدد من المتغيرات التي يشهدها المجتمع وأهمية البحث عن السعادة والطمأنينة وفق الواقع الجديد.

فيما أشاد الملحن عصام إسماعيل بمحتوى الرواية مؤكدا أن "الملثم" ترصد تجارب الشباب والطموح، في مواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجههم.

أما الفنانة أميره فتحي، فأبدت سعادتها بالرواية مؤكدة أن الرواية قدمت نماذج جادة ولم تنجرف نحو السطحية، بل حافظت على القيم المجتمعية.

وتفتح رواية "الملثم" نافذة تطل على صراع يحيطه الغموض، وعلى قوة قد تنبض في قلوب الطيبين دون أن يشعروا بها، وهي دعوة لاكتشاف ما وراء الظاهر.