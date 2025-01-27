الجيزة: بحث الاستعدادات لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة الأحياء والمدن

كتب- محمد أبو بكر:

بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض "أهلا رمضان" في مختلف الأحياء والمراكز والمدن داخل نطاق المحافظة.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، على ضرورة تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى تنظيم المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لضمان إيصال خدمات المنظومة إلى المواطنين في القرى والمراكز والمدن.

توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين

وشدد المحافظ على أهمية أن تلبي المعارض احتياجات جميع المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أشار المحافظ إلى أن تنظيم المعارض يأتي تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في شهر رمضان، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية.

خريطة مواقع معارض "أهلا رمضان"

وقام المحافظ بمراجعة خريطة المواقع المقترحة لإقامة المعارض، والتي تم اختيارها بعناية بحيث تكون قريبة من الطرق الرئيسية وسهلة الوصول للمواطنين، حيث وجه بتكثيف حملات الدعاية والإعلام لإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة في تلك المعارض.

وتابع المحافظ أيضًا آليات الرقابة والمرور الدوري على المعارض من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توافر كميات مناسبة من السلع بصورة مستمرة، وضمان سلامة المعروضات طوال فترة المعارض، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف الجهود لإقامة المعارض بسرعة وتجهيز العارضين لبدء تقديم خدماتها في الموعد المحدد، الذي من المقرر أن يبدأ من منتصف شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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