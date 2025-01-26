مصطفى الفقي: مصر صامدة رغم التحديات.. ومتمسكة بالقضية الفلسطينية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن كتاب "في قلب اللحظة" جاء في توقيته المناسب؛ خصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة، والتي تعكس عداء الغرب وتصريحات مثيرة للجدل مثل تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاءت تصريحات الفقي، خلال ندوة مناقشة كتاب "في قلب اللحظة"، اليوم الأحد، ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح المفكر السياسي أن السياسات الأمريكية تتسم بالضغط على الدول ومساندة إسرائيل بما يتماشى مع مصالحها، مؤكدًا أن مصر دائمًا صامدة، وتظل الجائزة الكبرى التي تطمع فيها الدول.

وأشار الفقي إلى أن مصر تمر بلحظة تاريخية شديدة الصعوبة وسط أطماع دولية ومحاولات تستهدف أمنها واستقرارها، قائلًا: "لقد ابتلانا الله بدولة إسرائيل التي تمارس أفعالًا عنيفة وغير أخلاقية، رغم أننا نعيش في عالم يسوده الهدوء".

وأكد المفكر السياسي أن مصر رفعت صوتها بقوة منذ 7 أكتوبر 2023، مشددًا على رفضها القاطع فكرة تهجير الفلسطينيين، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا الموقف الثابت يعكس دور مصر التاريخي كمدافع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

واختتم الفقي حديثه بتأكيد أهمية الحوار والنقاش حول هذه القضايا الحساسة التي تؤثر على مستقبل المنطقة، مشيدًا بدور الكتاب في تسليط الضوء على التحديات الراهنة.

كتاب "في قلب اللحظة" للكاتب الصحفي جمال الكشكي؛ وفي الكتاب محاولة للإبحار في تيارات الأمم السياسية ونظرة فاحصة على الدور الأمريكي المترامي على المسرح الدولي، وتأمل في مآلات الحرب الأوكرانية- الروسية، ويتوقف الكاتب عند القضية الفلسطينية بتعقيداتها الدولية.

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