وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يغلق كل النزاعات القديمة

كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات .

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين؛ تيسيرًا عليهم، وقد تظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة .

وتابع كجوك: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".

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