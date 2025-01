يجمع مليار بحث.. "بحوث البترول" يناقش استخدام قاعدة البيانات الكيميائية "Reaxys"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بنك المعرفة المصري دوره مهم جدًّا باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر معرفية وبحثية لدعم الجهود البحثية، ونشر العلوم، والمشاركة في تحسين نتائج البحث العلمي للباحثين المصريين؛ مما ينعكس على زيادة النشر الدولي، منوهًا باهتمام الوزارة بالتحول إلى إنتاج وتصدير المعرفة.

وأشار الوزير إلى دور بنك المعرفة المصري من خلال التعاون مع شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، في دعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات بنك المعرفة في التدريب وتنمية المهارات، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

ونظَّمَ معهد بحوث البترول، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB، ندوة بعنوان: (How To Use Reaxys)، وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور محمود رمزي، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، إن الندوة تأتي كجزء من التزام المعهد بدعم الباحثين المصريين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات الحديثة التي تمكنهم من تحسين جودة أبحاثهم وتعزيز الإنتاج العلمي.

وتهدف الندوة إلى تعلم كيفية استخدام Reaxys في الأبحاث العلمية الخاصة، وهو حل إلكتروني متاح عبر بوابة المعرفة المصرية (EKB)، يجمع بين أكثر من مليار بحث وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في البحث والتطوير العلمي والأوساط الأكاديمية، كما يتيح Reaxys للباحثين الوصول السريع إلى معلومات ذات صلة عن براءات الاختراع والمواد العلمية.

واستهدفت الندوة أيضًا تدريب المستخدمين المشاركين في الندوة على كيفية الوصول إلى قاعدة البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن "Reaxys" يُعد أداة ويب متخصصة في استرجاع المعلومات الكيميائية والبيانات من الأدبيات المنشورة، بما في ذلك المجلات وبراءات الاختراع، ويتيح هذا النظام للباحثين الوصول بسرعة إلى بيانات دقيقة حول الخصائص والتفاعلات والتخليق من مجموعة فريدة من الأدبيات المُحكّمة وبراءات الاختراع وقواعد بيانات المواد والتفاعلات، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة، وفحصًا موثوقًا لموضوعات البحث.

ويُعد هذا التعاون مع بنك المعرفة المصري مهمًّا لتمكين الكيميائيين من الوصول إلى هذه الموارد؛ لخدمة تطوير البحث العلمي بجهات عملهم.

