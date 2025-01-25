وزير الصحة يوجه بتحرير محضر بعد التعدي على ممرضة بمستشفى السادات: لن نتسامح في هذه الوقائع

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصًا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير في بداية جولته بالتوجيه بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الأطقم الطبية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد غرفة الأمصال، وقسم الطوارئ، مشددًا على ضرورة التزام الفرق الطبية بالزي الخاص بالأطقم الطبية، كما حرص على تفقد قسم الحضانات، حيث استمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل حالات الأطفال المبتسرين بالحضانة.

وأشار "عبد الغفار"، أن الوزير اطلع على دفتر عمليات المستشفى، وتأكد من توافر الأطقم الطبية في تخصصات التخدير، والجراحة، حيث يوجد بالمستشفى غرفتي عمليات، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووجه بالاستجابة لطلب إحدى الحالات المرضية بالخروج بعد كتابة تعهد بالخروج على مسئوليتها الشخصية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الوزير حرص أثتاء جولته على الاستماع للمرضى، حيث استجاب لمطلب أحدهم، بتوفير تحاليل أنزيمات قلب بالمستشفى، موجهًا رئيس قطاع الطب العلاجي، بتوفير المستلزمات الخاصة بتحاليل أنزيمات القلب، كما وجه بإيفاد لجنة للمستشفى لحصر جميع نواقص المستلزمات الطبية وتوفيرها.

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