أمطار وبرودة وشبورة مائية..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 29 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية و اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتوقعت الأرصاد أنه ستشهد البلاد يوم السبت 25 يناير 2025 شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة على الإسكندرية ومناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد يومي الأحد 26 يناير والإثنين 27 يناير.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها يومي الثلاثاء 28 يناير والأربعاء 29 يناير.

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