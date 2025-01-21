مستقبل وطن: نستهدف إقامة مشروعات استثمارية وخدمات للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، أمين الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من الملفات والقضايا المطروحة للمصريين في الخارج، التي تسعى الأمانة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمود حسين، عقب عقد اولى اجتماعات الأمانة أمس بحضور النائب احمد عبدالجواد أمين عام الحزب، أن أبرز الملفات تتعلق مناقشة مشروع التدريب المصري لتدريب الشباب المصري وتأهيله للعمل في الخارج، وكذلك العمل علي تنفيذ مشروع مزرعة الوطن، والذي يتضمن استصلاح اراضي زراعية وتوزيعها علي المصريين بالخارج.

وأشار إلي أن امانة المصريين بالخارج، لديها عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي سينفذها أبناء الجاليات المصرية، بالتنسيق مع الأمانة مؤكدًا أن الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، حريصة على تنفيذ توجيهات المكتب السياسي للحزب بضروة التحام الحزب بكافة القضايا التي تهم المصريين بالخارج، والتواصل المستمر معهم من أجل تذليل كافة المشكلات التي تواجهم.

ووجه امين الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، الشكر المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبدالجواد، على دعمه الكبير واللا حدود محدود لأمانة المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن الأمانة تُعد الأولى من نوعها في الحياة الحزبية والسياسية، وتأتي انطلاقا من اهتمام وأولويات حزب مستقبل وطن، وخطة الحزب لمساندة الجاليات المصرية بالخارج.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، نائب رئيس الحزب أحمد عبدالجواد أصدرا قراراً بتشكيل أمانة المصرية بالخارج في الحزب على أن يتولي النائب الدكتور محمود حسين، أمين عام اللجنة إلى جانب ٧ أمناء مساعدين هم: ماهر شنودة وشريف النسيرى، والنائب محمد عزت القاضي، وعلاء ثروت خليل، وأحمد عبدالعزيز سيد، ومحمد شحاتة عرندس، وأحمد بدوى عبداللاه.

وتضم عضوية المكتب كلا من محمد حسن البطوط، وعبدالناصر كرم خليل، وأيمن محمد العيسوي، وأحمد الروبي، ومحمود حميدة، وإيرين شحاتة، وهشام هلال مهران، وسعيد طراد، وممدوح أحمد، وخالد سليمان، وعادل جلال، ومها دانيال، وهاجر جمعة.