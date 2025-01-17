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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: نشاط للرياح بهذه المناطق

10:50 ص الجمعة 17 يناير 2025
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    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والبلاد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث تكون سرعة الرياح "40 إلى 50 كم لكل ساعة"، وارتفاع الأمواج من 2 ونصف إلى 3 ونصف متر.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم أخبار الطقس
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