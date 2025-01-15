بعد شكاوى المستمعين.. بيان لإذاعة القرآن بشأن الأذان بصوت الشيخ مصطفي إسماعيل

كتب-عمرو صالح:

كشفت إذاعة القرآن الكريم في بيان لها عن سبب بث الأذان بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل خلال الدورة القادمة لخريطة الإذاعة.

وقالت الإذاعة في بيان لها، اليوم، إنه بسبب المساحة الكبيرة لتلاوات الشيخ مصطفي إسماعيل والتي تتضمن تلاوات جديدة له في الدورة الحالية لخريطة إذاعة القرآن الكريم، سيتم بث الآذان بصوت الشيخ الجليل مصطفي إسماعيل في الدورة القادمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك القرار يأتي ضمن تنويع وإثراء مستمر لخريطة التلاوة والآذان ، وكذلك الابتهالات الدينية التي يجري بحث ضبطها وتحسينها.

يأتي ذلك بعد شكاوى الكثير من مستمعي إذاعة القرآن الكريم، بسبب عدم تضمين الأذان بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل في خريطة الدورة الإذاعية الحالية.