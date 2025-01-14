إبراهيم عيسى: النسخة الجديدة من ترامب لن تسمح بأن تُقال كلمة "لا"

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن كلمة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي أعلن فيها عن تقديم الاقتراحات والأفكار للرؤية الأمريكية الجديدة في السياسة الخارجية، تضمنت خطة تتعلق بإنشاء "شرق أوسط جديد".

أوضح عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، أن بلينكن تطرق إلى صياغة هذا الشرق الأوسط الجديد، وهي المفردة التي سبق أن أشار إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة لدونالد ترامب لن تكون عادية بالنسبة للشرق الأوسط ومصر، لافتا إلى أن ترامب تعامل بقسوة مع نتنياهو في الماضي.

وشدد على أن ترامب العائد ليس هو ترامب الذي عرفه الجميع سابقًا، حيث لن يسمح خلال فترة رئاسته الجديدة بأن تُقال كلمة "لا".

وأضاف عيسى أن هناك دورًا أمريكيًا واضحًا وأصيلًا في إسقاط نظام بشار الأسد، وتسليم الحكم لفصائل مسلحة في سوريا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة مع وجود ترامب ستشهد تضاعفًا كبيرًا في هذا الدور، مما يستدعي من الجميع التعامل بحكمة ورشادة.