وزير البترول الأسبق: مصر لا تعاني من أزمة طاقة بل من التسعير

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، قوة ومتانة الاتفاقيات التي تربط مصر بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات تحظى بحماية قانونية كاملة.

وخلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح غراب أن الشريك الأجنبي في هذه المشاريع يحصل على نسبة لا تتجاوز 25% من عائدات الاكتشافات البترولية، بينما تتحمل الحكومة المصرية النسبة الأكبر من تكاليف الاستخراج والإنتاج.

وأشار غراب إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في قطاع البترول والغاز، حيث تغطي إنتاجها المحلي حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المصري.

وعن تحديات قطاع الطاقة في مصر، أشار غراب إلى أن مصر لا تعاني من أزمة في الطاقة بقدر ما تعاني من أزمة في تسعيرها، موضحاً أن تكاليف استخراج البترول والغاز مرتفعة للغاية، ووزارة البترول تسدد تلك التكلفة وهي غير منوط بها دعم المواطن، والدولة هي التي تقوم بدعم المواطن من خلال شراء المنتجات البترولية بأسعار تكلفتها الحقيقية.

وشدد غراب على أن منظومة دعم المنتجات البترولية معقدة وتتطلب دراسة متأنية وإجراءات دقيقة، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعامل خاص وحلول مبتكرة.

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