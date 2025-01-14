مصدر يكشف موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة سيكون يوم السبت 25 يناير 2025.

وأضاف المصدر، أنه في حال اقتضت طبيعة العمل حاجة لتشغيل الموظفين في هذا اليوم، يحق لصاحب العمل اتخاذ هذا القرار، على أن يتم منح العامل أجراً مضاعفاً عن هذا اليوم وفقاً لما تنص عليه المادة (52) من قانون العمل.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل بياناً رسمياً قريباً، يتضمن إقراراً بتحديد موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين في القطاع الخاص، بالتوازي مع الإجازة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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