عضو مجلس أمناء مدرسة الطفلة ريناد عادل تكشف حقيقة تعرضها للتنمر

كتب- حسن مرسي:

كشفت مها عبدالعزيز، عضو مجلس أمناء مدرسة، الطفلة ريناد عادل حقيقة تعرضها للتنمر في مدرستها.

وقالت عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن أجواء المدرسة يغمرها الحزن، ولا يوجد أي دليل على تعرض الطفلة ريناد للتنمر أو أي نوع من المضايقات.

وأكدت، أن ريناد كانت طالبة مجتهدة محبوبة من زملائها ومعلميها، وأن أسرتها تحظى باحترام كبير.

وأضافت عبدالعزيز، أن الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض ريناد للتنمر بسبب عدم قدرة أسرتها على دفع المصروفات المدرسية عارية تماماً من الصحة.

وأكدت أن ريناد وشقيقتها كانتا تسدد مصروفاتهما الدراسية بانتظام، وأن أسرتها من الأسر المحترمة.

وعن ظروف الحادث نقلت عبدالعزيز عن والدة الطفلة روايتها لما حدث، حيث قالت إن ريناد كانت تحاول فتح النافذة واختل توازنها وسقطت.

وأعربت عبدالعزيز عن استيائها الشديد من انتشار الشائعات التي تزيد من آلام أسرة الطفلة، مستنكرة هذه الشائعات، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة وأنها تسبب أذى نفسياً كبيراً لأسرة الطفلة وزملائها ومعلميها.

وطالبت الجميع بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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