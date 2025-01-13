طارق سعدة يوضح إجراءات التقدم لعضوية نقابة الإعلاميين

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن تفاصيل جديدة حول الإجراءات المطلوبة للحصول على عضوية النقابة والخدمات التي تقدمها لأعضائها.

خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف الجر" عبر أثير "نجوم إف.إم"، أوضح سعدة أن التقدم لعضوية النقابة يتطلب وجود عقد عمل مع مؤسسة إعلامية، وبرنت تأميني يثبت ممارسة المهنة الإعلامية، بالإضافة إلى المؤهلات الدراسية والشهادات المعتادة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن العضوية تقتصر على من يمارس مهنة الإعلام بشكل فعلي في إحدى الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة.

ولفت النقيب إلى أن اللائحة الجديدة للنقابة شملت فئات أخرى مثل الضيوف المتكررين في البرامج والـvoiceover و المعلقين الرياضيين، الذين يمكنهم الحصول على تصريح لمزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، أشار سعدة إلى أنها تشمل تقديم الدعم القانوني لحل أي نزاعات مع المؤسسات الإعلامية، وتوفير سكن إعلامي بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية مميزة بأسعار خاصة.

وأكد سعدة على أهمية التعاون بين النقابة والكليات الإعلامية، مشيراً إلى أن النقابة تقدم الدعم للطلبة وتوفر لهم فرص التدريب العملي في مختلف الوسائل الإعلامية.

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