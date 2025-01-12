ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

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"القومي للمرأة" ينظم برنامج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ترتفع على أغلب المناطق بقيم تصل إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية والتي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت: "الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 23 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة والصعيد 23 إلى 27 درجة.







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