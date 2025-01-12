لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

10:35 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ترتفع على أغلب المناطق بقيم تصل إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية والتي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت: "الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 23 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة والصعيد 23 إلى 27 درجة.


472923220_1003971521761415_8481019674149993356_n

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

سمير فرج: اقتراب الهدنة بين حماس وإسرائيل بعد التغلب على أغلب نقاط الخلاف

الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس القاهرة الكبرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: توقيع اتفاقية مع الصومال للاستفادة من الثروة الحيوانية

إعلان

إعلان