"القومي للمرأة" ينظم برنامج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة

كتبت- نور العمروسي:

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الإبتدائية برنامج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة لموظفات وموظفي محكمة حلوان الإبتدائية" والذي استهدف ١٠٠ من موظفات وموظفي المحكمة وذلك علي مدار يومي الأحد والإثنين 29 و 30 ديسمبر 2024 بمقر المحكمة.

بدأت الفعاليات بكلمة القاضي رشا محمود منصور رئيس الاستئناف ورئيسة محكمة حلوان الإبتدائية حيث وجهت خالص الشكر والتقدير إلى القاضي عدنان الفجري وزير العدل على إتاحة هذه الفرصة والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وأشارت سيادتها إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية وأكدت التزم الدولة بتوفير الحماية للمرأة وعدم التمييز ضدها وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور وقدمت التهنئة بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس وبتعيين المستشارة أمل عمار رئيسه للمجلس، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وتمنياتهما بيوم تدريبي موفق وأشارت سيادتها إلي أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.

نقلت نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع في المجلس القومي للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الإبتدائية وأكدت على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني إستراتيجيات تمكين وحماية المرأة وتناولت المحاضرة اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وفي السياق ذاته تحدثت الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإستراتيجيات في اليوم الثاني عن جهود المجلس في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة وأشار إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وتقديم البلاغات بشأنها إلى جهات الإختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ً لقانون المجلس القومي للمرأة.