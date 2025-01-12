الإجراءات الجنائية وضريبة الأطيان ومصر الخضراء.. تفاصيل جدول أعمال "النواب" اليوم

كتب- نشأت علي:

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ من 62 وصولًا إلى المادة 102.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات الماضية الموافقة على أول 61 مادة من مشروع القانون؛ ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان؛ حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.

ويناقش مجلس النواب مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة "مصر للألومنيوم" وشركة "سكاتك النرويجية" أو شركة "المشروع" التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

ويُناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ300 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2025

حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات