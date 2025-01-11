مراكب خوفو والمستنسخات.. توجيهات مهمة من رئيس الوزراء قبل افتتاح المتحف الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده بمبنى متحف مركب الملك خوفو لتفقدها، بضرورة الإسراع بتركيب المركب الأخرى في ظل توافر القواعد الأساسية لها.

كما وجه "مدبولي"، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات النهائية المتبقية بالمتحف المصري الكبير.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المتجر الرسمي بالمتحف المصري الكبير، واطلع على مقتنيات المتجر، موجهًا بزيادة عدد المستنسخات الأثرية بداخله؛ ليتسنى للسائحين الاختيار من عدة معروضات متنوعة الشكل والحجم، وفي هذه الأثناء ألقى التحية على عدد من السائحين المتواجدين بالمتجر، الذين عبروا بدورهم عن سعادتهم لتواجدهم في هذا الصرح الحضاري العظيم.

وخلال تواجده بالمتحف، تابع رئيس مجلس الوزراء موقف الأعمال الجارية حاليًا في المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث استعرض اللواء عاطف مفتاح الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة وشبكات الري، ومشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف.

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