مع بداية 2025.. حركة تكليفات موسعة بهيئة الرعاية الصحية (قائمة بالأسماء)

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز.

ووفقًا للقرار الصادر للحركة الموسعة، وحمل رقم 1 لسنة 2025، يُجدد تكليف الدكتور جمال رطبة بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، ويُكلف الدكتور مصطفى شعبان بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وتكليف الدكتور أيمن رخا بتيسير أعمال رئيس إقليم القناة، إلى جانب تجديد تكليفه كمدير لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور محمد نشأت رئيسًا لإقليم جنوب الصعيد، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة، يُجدد تكليف اللواء مهندس (ق م بالمعاش) شريف بلال كمساعد للمدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات، بجانب عمله كمدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، والدكتورة مروة موافي كمساعدة للمدير التنفيذي لشؤون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية، بجانب عملها كمديرة لإدارة الطب بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

وشملت الحركة تكليف 4 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة وهم:

* الدكتور أحمد محمد السيد البرعي للشؤون الفنية والمتابعة، بجانب تكليفه بتيسير أعمال مدير عام شؤون مكتب المدير التنفيذي.

* الدكتورة سالي عبد الرؤوف لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية، بجانب تكليفها بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع.

* الدكتور محمد سامي حامد لشؤون التشغيل وتنمية الموارد، بجانب تيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

* الدكتور محمد سعيد محمد السنافيري لشؤون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية.

وشملت أيضًا تكليف عدد من مديري العموم في الإدارات المختلفة، وهم:

* الدكتور أحمد سعيد حماد مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.

* الدكتورة ريهام الشناوي مديرة عامة للإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي.

* الدكتور محمود الشحات مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

* الدكتورة أسماء سلمان مديرة عامة للإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال.

* الدكتور أحمد دنقل مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المتعاملين.

* محمد محمود إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية.

* الدكتورة مروة طه عبد الرحمن مديرة عامة للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة.

* الدكتورة نهى الصناديدي مديرة عامة للإدارة العامة للرعاية الأولية.

* الدكتور مصطفى صبري مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون المالية.

* الصيدلي وائل عمران مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.

* الدكتور حاتم رمضان عدلان مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الفندقية.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور محمود الديب بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هبة عويضة بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والصيدلانية مي المليجي بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتكليف الدكتور محمد بدر بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة، تم تكليف الدكتور أحمد حسن سالم مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد جمال شعبان مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور علي رفعت خبير مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور أحمد حسن شفيق مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة السويس، والدكتور محمد عبد الهادي حافظ مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة أسوان.

وطبقًا للحركة، تم تكليف خالد سيد أحمد نائبًا لرئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي لشؤون التحصيل والتدفقات النقدية، والصيدلانية شيماء عبد الله حامد نائبًا لمدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، وحسام تاج الدين محمود نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، وخالد أنصاري حسين نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية للعمليات، والدكتورة إنجي غنيم نائبة لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية لشؤون التطوير المؤسسي، والدكتور صلاح متولي نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للتميز التشغيلي، والدكتورة رضوى إمام نائبة لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للصحة السكانية، وذلك لمدة عام، بجانب عملهم الأصلي.

وتكليف 6 نواب لمديري أفرع الهيئة بالمحافظات، وهم:

* الدكتورة نهى الدغيدي نائبة لمدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

* الدكتور أحمد حماد أحمد نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر.

* الدكتور محمد جبريل نائبًا لمدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

* الدكتور أحمد صبري الملاح نائبًا لمدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

* الدكتور أحمد عبد الرحمن إبراهيم نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

* الدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم نائبًا لمدير فرع الهيئة بأسوان، وذلك لمدة عام.

كما تم تجديد تكليف الدكتور حسين جمال الدين الحسيني كمدير لمجمع الشفاء الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد عبد الباسط العقبي كمدير لمجمع الأقصر الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد خالد عبد الحميد كمدير لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والعميد طبيب (ق م بالمعاش) محمد نبيل عبد السلام مديرًا لمجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، لمدة عام.

إضافة إلى تجديد تكليف عدد من مديري الإدارات لمدة عام، وهم:

* الصيدلانية إيريني رمزي فرج كمديرة لإدارة تخطيط المشروعات.

* المهندس محمد طاهر كمدير لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

* حسام تاج الدين محمود كمدير لإدارة التحقيقات.

* الدكتور محمد عبد الجواد محمود كمدير لإدارة القضايا والتظلمات.

* الدكتور السعيد عبد الناصر كمدير لإدارة الفتوى والعقود.

* الدكتور صلاح متولي كمدير لإدارة وحدات طب الأسرة.

* خالد سيد أحمد مديرًا لإدارة حسابات المرضى.

* ثروت سامي حنا مديرًا لإدارة المشتريات.

* محمود السيد عيسى مديرًا لإدارة المراجعة بالإدارة العامة للشؤون المالية.

* أحمد بيومي عبد الله مديرًا لإدارة الأصول.

* هشام سيد عبد العزيز مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية.

* العقيد (ق م بالمعاش) أيمن محمود عثمان مديرًا لإدارة المخازن.

* العميد المهندس (ق م بالمعاش) وليد أحمد عريف مديرًا لإدارة المشروعات الهندسية.

* الدكتورة إنجي غنيم مديرة لإدارة تنمية المواهب.

* شادي صابر مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا.

* خالد أنصاري مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية.

وطبقًا للحركة، تم تكليف الدكتور محمد سعيد السنافيري بتيسير أعمال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وعبد الرحمن سالم بتيسير أعمال مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة نجلاء مرشدي بتيسير أعمال مديرة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتورة رضوى إمام بتيسير أعمال إدارة مراكز طب الأسرة، والدكتور مجدي حسن حسين بتيسير أعمال مدير إدارة المراكز المتخصصة، والدكتورة يارا أحمد كامل بتيسير أعمال مديرة إدارة الرعاية الثانوية، والصيدلي مهند عاطف بتيسير أعمال مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتورة بسنت محمد حاتم بتيسير أعمال مديرة إدارة التدريب والتطوير، والأستاذ هاشم كمال هاشم راشد بتيسير أعمال مدير إدارة الخدمات الداخلية، والمهندس أحمد حسن عبد الهادي بتيسير أعمال مدير إدارة الهندسة الطبية، والصيدلانية لمياء أحمد الشلق بتيسير أعمال مديرة إدارة التطوير المؤسسي، والدكتورة مها صفوت أمين بتيسير أعمال مديرة إدارة التطبيقات والنظم، والدكتورة هبة عبد العزيز عبد الفتاح بتيسير أعمال مديرة إدارة الإحصاء والتقارير، وتكليف الدكتور محمد صلاح الدين عبد السلام بالقيام بتيسير أعمال مدير إدارة الرعاية الثالثية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن حركة التنقلات والتكليفات الجديدة تستند إلى معايير التقييم العادل والالتزام بتحقيق المستهدفات، وأشار إلى أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الشابة، مما يعكس رؤية الهيئة لتأهيل جيل جديد من القيادات.

وأضاف: أن الحركة شملت تعيين مساعدين لمديري العموم، بهدف دعم منظومة العمل وضمان استدامة التطوير المؤسسي، بما يسهم في إعداد الصف الثاني والثالث من الكوادر القيادية، وفق رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

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