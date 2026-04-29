الحكومة تنقل أصولًا علاجية للرعاية الصحية.. ما السبب؟

كتب : محمد أبو بكر

04:18 م 29/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية.

ونص القرار على أن تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

ووفقًا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لضمها إلى النظام، وفقًا للإجراءات المقررة بالقانون.

كما نص القرار على أن يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

