"سلامة الغذاء": السودان والسعودية وليبيا أكبر الدول العربية المستقبلة للصادرات

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 33 لعام 2024، عن الفترة من 31 أغسطس – 6 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 27 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، كما أصدرت شهادة توريد خاصة بالتغذية المدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 26 زيارة، وأصدرت الإدارة 341 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 318 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3774 رسالة بوزن نحو 166 ألف طن لعدد 1422 شركة مصدرة، وتنوعت ما بين 532 صنفًا من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تلتها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنفًا بوزن نحو 37 ألف طن تقريبًا.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تلاها الرمان بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنفًا بوزن نحو 30 ألف طن.

ومثلت السودان، السعودية، ليبيا، والأردن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 144 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 560 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2180 رسالة بوزن نحو 490 ألف طن لعدد 900 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 183 صنفًا من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وبلغاريا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 567 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ 393 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 315 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 57 منتجًا و12 شركة، ونفذت زيارتين رقابيتين، كما فحصت الإدارة 658 منتجًا جديدًا، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 31 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح و 6 زيارات تفتيش أخرى لمضارب الأرز، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 53 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة)، وتم غلق 35 شكوى وجارٍ فحص 18 شكوى.

نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 858 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، الأقصر، المنوفية، بني سويف، والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في عدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 510 منشآت محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 436 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 309 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الدقهلية، الأقصر، المنيا، بني سويف والجيزة، وتم استيفاء 4 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 7 مخازن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظات القاهرة، القليوبية، الأقصر والمنيا، وتم استيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 33 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 21 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، بورسعيد وسوهاج.

وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقدت الهيئة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتم طرح بعض المعوقات التي قد تواجه أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية للعمل على حلها بشكل سريع وفي أقرب وقت، كما تناول اللقاء حث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، البحر الأحمر والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 520 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 18 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 66 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 7 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة وسوهاج، وتم إصدار قائمة الاعتماد الخاصة بالمصانع المستوفاة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 10 مصانع للمواد الملامسة للغذاء.

كما تم حضور ورشة العمل الخاصة بالاختبارات المعملية للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، التي تمت بالتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث تم استعراض قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، وكذلك متطلبات قوائم فحص المنشآت المنتجة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، وآلية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وقائمة المصانع المستوفاة لتلك المتطلبات.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.