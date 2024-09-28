وزير الري يعلن نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية للعام الحالي

كتب- عمرو صالح:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، ترعة المنصورية وترعة فرع بركات الآخذة من ترعة المنصورية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتفقد الدكتور سويلم، حالة الري على ترعة المنصورية وفروعها، حيث اطمأن لحالة الري بالترعة، مشيرًا إلى ما تحقق من نجاح في إدارة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات للعام الحالي بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها أجهزة الوزارة قبل وأثناء فترة أقصى الاحتياجات.

وتفقد الوزير، عددًا من المزارع التي تستخدم نظم الري الحديث، حيث أشار أصحاب المزارع إلى أن استخدامهم للري الحديث أسهم في تقليل نمو الحشائش الضارة بالأرض الزراعية، وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور سويلم، مع عدد من ممثلي روابط مستخدمي المياه على ترعة المنصورية، حيث استعرض أحد المزارعين تجربته في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وما نتج عن ذلك من تقليل كميات الأسمدة المستخدمة في أرضه، واستخدام محطة واحدة لري زمام قدره 33 فدانًا، وهو ما انعكس على تقليل تكاليف العمالة والزراعة، بالإضافة لزيادة الإنتاج المحصولية وانعكاس ذلك على العائد المادي للمزارع.

وأشار المزارعون، إلى أن تحولهم للري الحديث كان تأثرًا بتجارب الري الحديث في الأراضي الجديدة بالمنطقة وتفاعلًا مع مبادرات الوزارة واقتناعًا منهم بعوائده، وساهم المزارعون أنفسهم في تطبيق نظم الري الحديث والزراعة في الصوب بالمنطقة بشكل كبير مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحصولي وجودة الزراعات وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي منها.

وقد وجه الدكتور سويلم، أجهزة التوجيه المائي بتقديم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين الراغبين في تنفيذ الري الحديث بأراضيهم، وقيام قطاع تطوير الري باستكمال حصر التجارب المميزة التي قام بها المنتفعون وتحديث خريطة على مستوى الجمهورية توضح المواقع التي يرغب المنتفعون بها في تنفيذ الري الحديث بأراضيهم لاستخدامها كقاعدة بيانات لتوجيه جميع التمويلات المتاحة ومشروعات التعاون المستهدفة لهذا الغرض.