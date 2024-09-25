رئيس هيئة الدواء: نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تتجاوز 1% من حجم المتداول

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تتجاوز 1 % من حجم سوق الدواء.



جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الدواء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وأوضح الغمراوي أن دور هيئة الدواء الأساسي يتمثل في تواجد دواء فعال وآمن للمواطن.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم شن 76 ألف حملة تفتيشية تم من خلالها القبض على عدد من الأشخاص يقومون بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن آخر مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية كانت عام 2017، لكنها لم تنفذ بالشكل المأمول، مؤكدًا أنه تم التعاون مع ممثلي الشركات وغرفة صناعة الدواء لتنفيذ سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وسبق أن أعلن الغمراوي إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بالتعاون مع كافة شركاء صناعة الدواء.