أبرزها مناجم الحديد والصلب.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات بالواحات البحرية

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الإستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، ومتابعة موقف تقديم الخدمات لأهالي المدينة، وبحث عدد من المشكلات التى يعانى منها المواطنون ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استهل "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، جولته بشركة مناجم الحديد والصلب بالواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.

واستمع محافظ الجيزة، إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.

وأكد المحافظ على تقديمة الدعم الكامل، وإزالة جميع المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لرفع قدرات الشركة وحسن استثمار إمكانياتها.

كما شملت جولة المهندس عادل النجار، تفقد مدرسة الحارة الإبتدائية وفصول الحارة التجارية، حيث تابع تنفيذ عدد من الأنشطة الصيفية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وحفظ التراث التقليدى لأهالي الواحات البحرية المتمثل فى الحرف والمشغولات اليدوية.

وتابع "النجار"، جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة التأكد من انتهاء الصيانات اللازمة.

كما تفقد محافظ الجيزة، مركز الرعاية الصحية الأولية بالحارة؛ للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية، ببحث احتياجات المركز وتحديث الالات والمعدات والأجهزة المستخدمة بالوحدة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأهالى، مشددًا على رئيس المدينة بسرعة معاينة سور المركز وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بها.

وخلال تفقده لمصنع السلام لتعبئة التمور وثلاجة تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية، أكد المحافظ على عزمه تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير آليات العمل لديهم الخاصة بعرض وتسويق المنتجات.

وتفقد "النجار"، دار ضيافة منديشة والبالغ طاقة الاستيعابية 56 غرفة، موجهًا بضرورة دراسة تحقيق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالإضافة إلى تفقد مجموعة من المساعدات للأسر الأولي بالرعاية بالواحات البحرية.