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تحويلات مرورية لتنفيذ الخط الرابع للمترو.. بيان جديد وصور من محافظة القاهرة

03:33 م الأحد 15 سبتمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحي مصر القديمة والمناطق المحيطة به.

وشملت الجولة متابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل والتي تمت تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على الحي.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد قيادات المحافظة.

تحويلات مرورية الخط الرابع للمترو محافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر
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