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الليلة تصل لـ50 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه في دهب

06:00 ص السبت 14 سبتمبر 2024
  • عرض 5 صورة
    فيلا 39 أغلى شاليه في دهب
  • عرض 5 صورة
    فيلا 39 أغلى شاليه في دهب
  • عرض 5 صورة
    فيلا 39 أغلى شاليه في دهب
  • عرض 5 صورة
    فيلا 39 أغلى شاليه في دهب
  • عرض 5 صورة
    فيلا 39 أغلى شاليه في دهب

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الشاليهات والفنادق، خاصة في منطقة دهب، والتي تُعد إحدى المقاصد المهمة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى شاليه في دهب، خلال السطور التالية، كما يلي:

أغلى شاليه في دهب

فيلا 39

- تقع فيلا 39 في دهب.

- توفر مكان إقامة على بعد 2.4 كم من شاطئ دهب.

- يوفر هذا الشاليه مكان إقامة مع شرفة.

- يتكون الشاليه المكيف من غرفة نوم منفصلة وغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز بالكامل وحمام واحد.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 92 كم منه.

- سعر الليلة يبدأ من 33 ألف جنيه، ويصل إلى 50 ألف جنيه بالضرائب.

الليلة تصل لـ50 ألف جنيه أغلى شاليه في دهب أفضل عروض الشاليهات
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