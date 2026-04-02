تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة ببرج سكني بمنطقة كوبري الفحص القديم بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

جهود السيطرة على الحريق

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

نتائج الفحص والتحقيق

تبين بعد المعاينة أن الحريق نشب بمطبخ الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.