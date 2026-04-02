السيطرة على حريق شقة بالطابق 11 ببرج سكني في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:23 م 02/04/2026

حريق شقة سكنية ارشيفية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة ببرج سكني بمنطقة كوبري الفحص القديم بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

جهود السيطرة على الحريق

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

نتائج الفحص والتحقيق

تبين بعد المعاينة أن الحريق نشب بمطبخ الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.

فيديو قد يعجبك



نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق