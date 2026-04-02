أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف دعم صغار المربين والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

نشاط مكثف لمديرية الطب البيطري بالقرى

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، شهدت خلال الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا، يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية وتعظيم دور الوحدات البيطرية بالقرى، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية للحيوانات وزيادة الإنتاجية.

تسليم 408 رؤوس أغنام للأسر المستحقة

وأضاف المحافظ أنه تم، بالتعاون مع أحدى الجمعيات الأهلية، تسليم 408 رؤوس من الأغنام إلى 149 أسرة مستحقة بمراكز القوصية والفتح ومنفلوط، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحويل القرى إلى مجتمعات إنتاجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة دخول الأسر.

دعم بيطري وفني لضمان استدامة المشروعات

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المبادرات لا تقتصر على تقديم الدعم العيني فقط، بل تشمل أيضًا توفير الرعاية البيطرية المستمرة، والدعم الفني والإرشادي، والمتابعة الميدانية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

تعزيز دور الوحدات البيطرية وربط المربين بالأسواق

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على دعم الوحدات البيطرية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب تعزيز سلاسل الإنتاج وربط المربين بالأسواق، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.

تمكين الريف وتحويل التحديات إلى فرص

وأكد اللواء محمد علوان أن هذه المبادرات تعكس إيمان الدولة بقدرات الريف المصري وحرصها على تمكينه اقتصاديًا، مشددًا على استمرار تقديم الدعم لتوسيع التجارب الناجحة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.