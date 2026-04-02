تحذيرات للمسنين وذوي الأمراض التنفسية: تجنبوا الأنشطة الخارجية

كتب : محمد نصار

02:09 م 02/04/2026

الدكتورة منال عوض

أكّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لجهاز شؤون البيئة، وما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوقعات الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 2-3 أبريل 2026، فإن غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الأرضي 0220532502.

تحذير من رياح مثيرة للأتربة يومي 2 و3 أبريل

أشارت التقارير إلى أن توقعات الحالة الجوية يومي الخميس والجمعة الموافقين 2-3 أبريل 2026، ستشهد وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة من الوجه البحري، والسواحل الشمالية والغربية، والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن جهاز شؤون البيئة يتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة له والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وتهيب بالسادة المواطنين، كبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعية.

