أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة أبو جوير في محافظة الإسماعيلية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون ترخيص.

‎يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وضمان سلامة وصحة المواطنين.

حملة تفتيشية مفاجئة من الصحة

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة، وهي:

* التغيير

* الإخلاص

* الحياة

* بيت التعافي

* الأمل

* النور (ديتوكس)

* ابدأ هنا

* النور (هاف واي)

* التأهيل

* دار الأمل

* الأبطال

* الهداية

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات

‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

‎وأشار إلى أن المخالفات شملت غياب المدير الفني، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، وقصور في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات طبية منتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى عدم تصويب المخالفات السابقة.

‎من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.

‎ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التعامل معها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

‎تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في مواجهة أي منشآت غير ملتزمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.