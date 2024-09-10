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نقيب الفلاحين: المزارع أصبح مليونيرًا من أصحاب الأملاك بعدما كان فقيرًا ذليلاً

10:34 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين

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كتب- محمد نصار:

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الرئيس السيسي هو صاحب الثورة الزراعية الحديثة في مصر، موضحا أن البلاد تعيبش عهد جديد.

وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن التنمية باتت ترى على أرض الواقع.

وأكد أن الفلاح له حقوق وعليه واجبات يؤديها من أجل بلده، لافتا إلى أن الفلاح قبل 72 عاما كان فقيرا ذليلا أجيرا، واليوم أصبح مليونير من أصحاب الأملاك ورجل قادر ومعه كل شيء وتحول من النوم على الحصير إلى السرير وارتداء الحرير.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاح يطالب الحكومة بحقوقه مثل الأسمدة التي تشهد أزمة كبيرة وارتفاع سعرها، مطالبا بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج وعودة السماد لما كان عليه قبل الموسم الشتوي.

وأشار إلى أن السماد في السوق الحر يجب أن يكون سعره معقولا ويصل إلى 10 آلاف جنيه للطن، حتى يتمكن المزارع من تحقيق هامش ربح بدل من الخسارة التي يتعرض لها.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين الثورة الزراعية الحديثة في مصر الفلاح له حقوق وعليه واجبات المزارع أصبح مليونير
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