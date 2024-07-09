وزير الصحة: المبادرات الرئاسية ساهمت في رفع متوسط عمر المواطن المصري

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، إن الحكومة نجحت في إقناع مؤسسة دولية لعلاج الأورام في فرنسا اسمها "جوستاف روسي"، ولا يوجد لها تواجد خارج فرنسا وتستقبل مرضى من كل أنحاء العالم، للمشاركة في كل كفاءاته وخبراته في إدارة مستشفى بمصر، وسيكون 70% من الأسرة بالمستشفى لصالح وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه سيتم تدريب الأطباء المصريين في الخارج لنقل التجارب والخبرات الدولية لمصر، مؤكدا أنه سيتم علاج المواطن على أرقى مستوى عالمي دون أن يتحمل مليم بل تدفع بدل عنه الدولة من خلال التأمين الصحي.

وأكد أنه تم إنهاء 24 مشروعا لتطوير المستشفيات بتكلفة 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 20 مشروعا جديدا بـ 11 محافظة وستعمل تلك المستشفيات بسعة 2747 سريرا.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي أدت لارتفاع متوسط عمر الإنسان المصري.

وأكمل: تتضمن خطة المشروعات القومية من 2025 وحتى 2026، 54 مشروعا بـ24 محافظة بالجمهورية وستعمل بسعة 9588 سريرا، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي الشامل سينتهي فى 2030 وسيغطي كل محافظات الجمهورية.

وأكد أن مصر استقبلت آلاف الحالات المريضة والمصابة القادمة من قطاع غزة، وسيتم المساعدة في إعادة بناء المنظومة الصحية بقطاع غزة وهذا في إطار المساعدات المصرية للأشقاء.

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