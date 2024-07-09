نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى الفيوم العام.. وتوصية مهمة بشأن الحضانات

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان مستشفى الفيوم العام، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان "إن نائب الوزير تفقدت وحدات رعاية حديثي الولادة، والحضانات، وقسم النساء والتوليد، والرعاية المركزة، وأوصت بالاهتمام بعمل ملف طبي لكل مريض"، مشيرا إلى أنها أوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الصيانة الدورية للحضانات، وضرورة تجهيز القسم بالاحتياجات اللازمة وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات للقسم.

وأضاف: أن الدكتورة عبلة الألفي انتقدت عدم اهتمام مسئولي القسم بتوفير فرصة للرضاعة الطبيعية داخل الحضانات، والاعتماد على الألبان الصناعية، كما انتقدت تعطل أحد الأجهزة خلال تفقدها لكشك الولادة، والذي تم تشغيله خلال تواجدها بالمستشفى بعد توفير المستلزمات.

ولفت المتحدث إلى أن الدكتورة عبلة الألفي حرصت على التحدث مع أعضاء هيئة التمريض القائمين على أقسام النساء والولادة والحضانات، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، للعمل على تيسير مهامهم، لتقديم أفضل الخدمات الطبية في متابعة الحمل والولادة وما بعد الولادة.