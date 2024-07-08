إعلان

BBC

كيف يمكن ركوب المونوريل من مترو الأنفاق؟ 33 صورة جوية للمسار والمحطات

02:04 م الإثنين 08 يوليه 2024
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (1)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (3)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (5)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (6)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (7)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (8)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (9)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (10)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (11)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (12)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (13)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (14)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (15)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (16)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (17)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (4)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (19)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (20)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (21)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (22)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (23)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (24)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (25)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (26)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (27)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (28)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (29)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (30)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (18)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (32)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (33)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (2)
  • عرض 33 صورة
    مشروع المونوريل (31)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، استعدادا لدخول الخدمة في أقرب وقت.

ويتكامل مشروع المونوريل "شرق النيل - غرب النيل"، مع عدد من وسائل النقل الأخرى وعلى رأسها مترو الأنفاق من خلال محطات تبادلية للخدمة.

مونوريل شرق النيل

يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويستهدف ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

مونوريل غرب النيل

يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

ويبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم وعدد المحطات 13 محطة.

ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادي النيل.

كما يتبادل الخدمة مع القطار السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

مشروع المونوريل مترو الأنفاق وزارة النقل مونوريل شرق النيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بدرجة وزير.. السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة
* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد