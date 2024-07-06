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22 صورة من حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب

12:46 م السبت 06 يوليه 2024
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
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  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف قيادي بمستقبل وطن - بحضور وزراء ومحافظين ونواب

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كتب- أحمد عبد المنعم:
تصوير- هاني رجب:

احتفل نبيه صفوت، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بزفافه على كريمان نور، في أحد فنادق القاهرة.

حضر حفل الزفاف، أهل العروسين، وعدد من من الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ونواب المحافظين.

كما حضر أيضًا عدد من رجال القضاء والقيادات الأمنية والبرلمانية.

وأحيا الحفل عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم النجم تامر عاشور، ومطرب المهرجانات مسلم.

حزب مستقبل وطن حفل زفاف قيادي نبيه صفوت
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