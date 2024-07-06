محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي بمناسبة مرور 1055 عامًا على تأسيسها

كتب- محمد نصار:

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور 1055 عامًا على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.



وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن احتفال القاهرة بعيدها القومي يأتي متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت سببًا في القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كل الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة أكثر المدن التي حظيت بجني ثمار ثورة 30 يونيو، حيث شهدت السنوات العشر الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بإنشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا في تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969.

وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.